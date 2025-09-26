Меркель рассказала о своей самой вредной привычке Меркель призналась, что в молодости курила одну упаковку сигарет в день

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что в студенческие годы выкуривала по пачке сигарет в день и не отличалась спортивными успехами. Также, по ее словам, которые приводит издание Spiegel, не проявляла способностей к танцам, чувствуя себя неуклюжей во время процесса.

Я курила одну упаковку в день, это так, — рассказала Меркель.

Однако экс-канцлер отметила, что зато она довольно хорошо готовит. Кулинарный талант она и назвала своим небольшим секретом, отвечая на вопрос о своих скрытых способностях.

Ранее Меркель заявила, что осознала идеологический разрыв с президентом России Владимиром Путиным после их разногласий по вопросу распада Советского Союза. Она рассказала о ключевом эпизоде, когда российский лидер назвал распад СССР «величайшей катастрофой столетия». В то время как для нее это стало «счастьем всей жизни».

До этого бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» написала, что однопартийцы дали Меркель обидное прозвище и регулярно доводили ее до слез. Экс-канцлер в свою очередь не стала скрывать, что ей, являющейся уроженкой Восточной Германии, приходилось нелегко среди доминировавших в партии ХДС западногерманских мужчин.