24 октября 2025 в 18:06

Стало известно о задержании топ-менеджера крупнейшей петербургской выставки

Baza: топ-менеджера «Экспофорума» Горохова задержали за отмывание 32 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что топ-менеджера одного из крупнейших в России организаторов конгрессно-выставочных мероприятий «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова задержали по делу о легализации денежных средств. По его информации, руководителя обвиняют в отмывании 32 млн рублей.

В публикации говорится, что следствие предполагает работу Горохова с аффилированными компаниями по оказанию услуг, которые фактически не были выполнены, что позволило провести столь крупную сумму через официальную бухгалтерию, создавая иллюзию легальных операций. Канал пишет, что уголовное дело возбудили по статье 174 УК (Легализация денежных средств), соединив его с другим делом, которое ранее завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил топ-менеджера филиала РЖД Дениса Андреева к 12,5 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Он хотел получить «откат» с контракта на 105 млн рублей. Вместе с тем Андрееву назначили штраф в размере 72 млн рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

