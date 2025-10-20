Политолог объяснил, почему Шольц резко сменил тон в переговорах с Путиным

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц перестал критиковать российского лидера Владимира Путина, поскольку стремится сохранить репутацию успешного дипломата, выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, для немецких политиков крайне важен их исторический образ, который они формируют через внешнюю политику. Он добавил, что аналогичное поведение характерно и для экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Бывшие канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц хотят показать себя в качестве успешных дипломатов. Особенно Меркель. Она считает, что вела правильную политику в отношении к России, критикуя где надо Путина и поддерживая где только можно стратегическое сотрудничество. Все-таки бывшие канцлеры заботятся о своем месте в истории. Демонизировать и ругать Путина, как это делает Фридрих Мерц (действующий канцлер ФРГ. — NEWS.ru), не дипломатично. Это недостойно для канцлера такой важной страны, как Германия, — пояснил Рар.

Ранее Шольц заявил, что разговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне. По его словам, восстановление отношений с Россией займет много времени.

Меркель ранее заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. Она подчеркнула, что в 2021 году эти государства саботировали попытку разрешить конфликт и наладить диалог с Путиным.