Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:15

Политолог объяснил, почему Шольц резко сменил тон в переговорах с Путиным

Политолог Рар: Шольц перестал критиковать Путина ради репутации дипломата

Олаф Шольц Олаф Шольц Фото: Lilli Farter/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц перестал критиковать российского лидера Владимира Путина, поскольку стремится сохранить репутацию успешного дипломата, выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, для немецких политиков крайне важен их исторический образ, который они формируют через внешнюю политику. Он добавил, что аналогичное поведение характерно и для экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Бывшие канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц хотят показать себя в качестве успешных дипломатов. Особенно Меркель. Она считает, что вела правильную политику в отношении к России, критикуя где надо Путина и поддерживая где только можно стратегическое сотрудничество. Все-таки бывшие канцлеры заботятся о своем месте в истории. Демонизировать и ругать Путина, как это делает Фридрих Мерц (действующий канцлер ФРГ. — NEWS.ru), не дипломатично. Это недостойно для канцлера такой важной страны, как Германия, — пояснил Рар.

Ранее Шольц заявил, что разговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне. По его словам, восстановление отношений с Россией займет много времени.

Меркель ранее заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. Она подчеркнула, что в 2021 году эти государства саботировали попытку разрешить конфликт и наладить диалог с Путиным.

Ангела Меркель
Олаф Шольц
Германия
Фридрих Мерц
Владимир Путин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Главу упраздненного управления АП освободили от должности
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.