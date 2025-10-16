Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек

Люди, хорошо знавшие Иосифа Виссарионовича Сталина, отмечали одну любопытную черту. В отличие от большинства кавказских мужчин, он совершенно не интересовался кухней и приготовлением пищи. По воспоминаниям начальника охраны Николая Власика, на подмосковной даче Сталин и его семья часто обходились обычными бутербродами, привезёнными из Москвы.

Во время войны ситуация изменилась. После победы под Сталинградом дети — трое родных и двое приёмных (сын Фрунзе Тимур и сын Артёма Сергеева) — покинули дом, и Сталин остался один. Теперь обеды, точнее ужины, проходили не в кремлёвской квартире, а на «Ближней даче» в Волынском. Именно там он стал собирать за столом членов Политбюро, ГКО и Ставки. Сам Сталин пил мало — по словам замкоменданта дачи Орлова, одной бутылки сухого вина ему хватало на неделю. Зато других он активно уговаривал пить, особенно во время тостов — отказаться было невозможно.

На конференциях в Тегеране и Ялте советская сторона отличалась роскошным столом: красная икра, севрюга, копчёности, жаркое из дичи — всё это выглядело как вызов западной кулинарной роскоши. Сам Сталин на таких приёмах ел крайне мало — кусочек рыбы или хлеб с икрой. Европейские супы-пюре и сложные блюда его не привлекали: он предпочитал простую еду и скептически относился к западным изыскам.

В последние годы круг его «ночных соратников» постепенно сокращался — многие умирали или попадали в опалу. За столом оставалось не более трёх — пяти человек. Недоверие к людям росло настолько, что Сталин порой даже сам готовил себе еду на электроплитке, запершись в кабинете.

