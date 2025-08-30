Коммунальщики откопали 200-килограммовую ногу Сталина

3 июля Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу

В Волгограде сотрудники коммунальной службы обнаружили во время работ бетонную ногу от памятника советскому вождю Иосифу Сталину, сообщает Telegram-канал Mash. Необычная находка длиной 1,2 метра и весом около 200 килограммов находилась на глубине трех метров.

По словам краеведа Романа Шкоды, с большой долей вероятности эта нога является фрагментом памятника, который был демонтирован в 1960-х годах. Он предложил установить находку на постаменте в одном из городских парков, поскольку она может стать туристической достопримечательностью.

В настоящее время судьбой артефакта занимается генеральный подрядчик. Рабочие пообещали передать находку местному комитету культуры, если администрация проявит к ней интерес.

