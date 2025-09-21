«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 00:49

Памятник советской эпохе может появиться в Череповце

Губернатор Филимонов анонсировал памятник Сталину и Бардину в Череповце

Администрация Вологодской области рассматривает возможность установки памятника Иосифу Сталину и Ивану Бардину в Череповце, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале. Уточняется, что проект реализуется в рамках сохранения исторической памяти.

Продолжаем работу по сохранению исторической памяти. Рассматриваем концепцию установки в следующем году скульптурной композиции «Сталин и Бардин» в Череповце, — сказано в публикации.

Губернатор отметил, что скульптурная композиция будет посвящена истории строительства металлургического комбината. Именно это решение преобразовало Череповец, сделав его одним из важнейших промышленных центров России, подчеркнул он.

Ранее Филимонов заявил, что население Вологодской области значительно сокращается, в том числе из-за алкоголя. По его словам, за год в области умирают порядка 8,5 тысячи человек. Причем 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с болезнями, которые стали следствием употребления спиртного, подчеркнул политик.

