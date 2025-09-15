Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 17:47

Захарова объяснила, зачем Запад выдумывает «страшилки» о России

Захарова: Запад насаживает русофобию из-за внутренней катастрофы

Запад придумывает тезисы о якобы угрозе с Востока, потому что внутри европейских стран происходит глобальная катастрофа, заявила представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции. Оппоненты РФ переживают серьезный экономический кризис, передает слова дипломата корреспондент NEWS.ru.

Все это делается, потому что ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины. Нужно каким-то образом насаждать вот эту русофобию и белорусофобию дальше, — уточнила Захарова.

По ее словам, Запад уже не может объяснить уничижительную риторику в сторону Москвы и Минска, поэтому ему приходится выдумывать новые «страшилки». В итоге оппоненты РФ запугивают собственное население «угрозой» с Востока, чтобы собрать как можно больше в пользу Киева, добавила Захарова.

Ранее представитель МИД указывала, что Евросоюз идет по пути худших практик, постоянно вводя запреты для собственных граждан. Объединение окружает себя «колючей проволокой», добавила она.

