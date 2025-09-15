Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 14:50

«Большой удар»: Бутман объяснил, как Украина вредит культуре Европы

Саксофонист Бутман назвал отмену концертов Мацуева и Гергиева ударом по Европе

Игорь Бутман Игорь Бутман Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Отмена концертов пианиста Дениса Мацуева в Греции и дирижера Валерия Гергиева в Италии является в первую очередь ударом по европейской культурной сцене, такое мнение в кулуарах XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур высказал саксофонист Игорь Бутман. По его словам, которые приводит ТАСС, там очень немного артистов такого уровня.

Для культуры Европы это большой удар, потому что таких ярких артистов, как Мацуев и Гергиев, там очень немного, — убежден Бутман.

Что касается причин отмены концертов Мацуева и Гергиева, продолжил музыкант, то это напрямую связано с кампанией украинских организаций, которая идет вразрез с тем, чего хотят сами европейцы. Бутман отметил, что на такую «оголтелую русофобию» тратятся большие деньги.

Но я уверен, что у Дениса Мацуева и у Валерия Гергиева хватает выступлений во всех частях дружественной планеты, где они могут показать свое искусство, — заключил он.

Ранее Бутман заявил, что значительный рост количества джазовых фестивалей, клубов и концертов в России говорит об устойчивом интересе к этому музыкальному направлению со стороны молодежи. Он отметил, что постоянное повышение качества джазовых ансамблей и солистов становится ключевым фактором в этом деле.

