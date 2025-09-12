Бутман рассказал, как джаз привлекает российскую молодежь

Значительный рост количества джазовых фестивалей, клубов и концертов в России свидетельствует об устойчивом интересе к этому музыкальному направлению со стороны молодежи, рассказал саксофонист Игорь Бутман в беседе с NEWS.ru на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Он отметил, что постоянное повышение качества российских джазовых ансамблей и солистов становится ключевым фактором в этом деле.

Из-за того, что количество джазовых фестивалей, джазовых клубов и джазовых концертов растет, значит, интерес есть и у молодежи, и у людей среднего возраста, и старшего возраста, — подчеркнул маэстро.

Также, по словам народного артиста России, джазовое образование служит фундаментальной базой для музыкантов всех современных направлений — от рока и поп-музыки до хип-хопа и рэпа.

Чем лучше подготовлены наши дети, тем качественнее, с большим вкусом звучит наша популярная музыка, — убежден саксофонист.

Музыкант также добавил, что сохранение традиций советской песенной классики должно сочетаться с созданием новых качественных произведений, которые составляют культурное наследие будущего.

Также Бутман прокомментировал недавно вышедшее интервью певицы Аллы Пугачевой. По его словам, артистка — это герой не его романа, и он не может сказать, что ему интересно ее творчество.