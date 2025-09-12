«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой Игорь Бутман заявил, что его никогда не интересовало творчество Аллы Пугачевой

Саксофонист и народный артист России Игорь Бутман заявил на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, что ему не особо интересна личность певицы Аллы Пугачевой и ее творчество. Так музыкант прокомментировал интервью исполнительницы, вышедшее на YouTube-канале Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, Пугачева выбрала свой путь, передает корреспондент NEWS.ru.

Это герой не моего романа. <...> То, что она талантливый человек и у нее миллионы поклонников, отрицать нельзя. Она выбрала свой путь. Мне все равно, вернется она или нет. Ее супруг (Максим Галкин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) вызывает у меня, мягко говоря, меньше симпатии, — отметил Бутман.

По словам музыканта, полное интервью он смотреть не будет, но прочитал небольшой фрагмент. Бутман также напомнил, что сам когда-то эмигрировал в США, но всегда гордился тем, что он из Советского Союза.

Ранее настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей РПЦ Павел Островский заявил, что Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой следовало бы умолчать о браке по расчету с певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, видимо, она ставила для себя на первое место карьеру и не гнушалась ничем ради достижения целей.