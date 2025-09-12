Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 15:31

«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету

Иерей Островский: Пугачевой следовало промолчать о браке по расчету с Киркоровым

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примадонне российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой следовало промолчать о браке с народным артистом России Филиппом Киркоровым по расчету, заявил NEWS.ru настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино, иерей Русской православной церкви Павел Островский. По его словам, публичное признание усугубляет содеянное и является формой пропаганды неправильных поступков.

Для нормального человека, который вступает в брак, чтобы иметь семейное счастье, поступок Пугачевой, которая вышла замуж по расчету, это выглядит дико. Но, видимо, Примадонна ставила для себя на первое место карьеру и использовала для этого любые цели и возможности. По-христиански это неправильно. И, конечно, никто этому не рад. Но особняком здесь стоит история, что она, как человек популярный, по большому счету, еще это и пропагандировала такой подход. Это плохо, — высказался Островский.

Он отметил, что даже если человек совершил что-то неблаговидное, не нужно сообщать об этом на всю страну. По словам иерея, это причиняет дополнительную боль и выглядит вдвойне неприятно.

Даже если человек делал что-то не самое хорошее, то совершенно не обязательно об этом потом еще всем сообщать. Если ты использовал других людей и понимаешь, что это плохо, то молчи, — резюмировал Островский.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Пугачева наговорила на несколько статей, в том числе об оправдании терроризма. По его словам, у артистки есть проблемы со здоровьем, раз она утверждает, что была близка с такими людьми.

Алла Пугачева
РПЦ
певицы
Филипп Киркоров
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
