15 сентября 2025 в 19:03

Звездная дискуссия на форуме «Технологии Добра»: «Как известность помогает»

Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанка

Присоединяйтесь к дискуссии на форуме «Технологии Добра», который состоится 19 ноября в Москве (кинотеатр «Октябрь»), и онлайн, где известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как медиавлияние и личные истории знаменитостей помогают привлекать внимание миллионов людей к социальным проектам.

Сессия раскроет, как правильно работать со «звездным капиталом», какие форматы оказываются органичными, а какие — провальными, и что значит устойчивое партнерство между известной личностью и НКО. Особое внимание будет уделено практическим кейсам: от органичного сторителлинга до системной цифровой работы с аудиторией.

В сессии примут участие: Александр Мостовой — советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка Португалии, амбассадор БФ «Ветер добрых перемен», Елизавета Арзамасова — российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда «Старость в радость», Никита Ефремов — российский актер театра, кино и дубляжа, Ануш Овсепян — генеральный директор благотворительного фонда «Фонд борьбы с лейкемией».

Модерировать сессию будет Александр Цыпкин — писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале «Кинотавр», попечитель Фонда медицинских решений «Не напрасно», член Совета фонда «Дети-бабочки», попечитель Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга.

Дискуссия пройдет в рамках форума «Технологии Добра» 19 ноября в Москве (кинотеатр «Октябрь») и онлайн. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и «Sk Финтех Хаб» (Фонд «Сколково»).

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

