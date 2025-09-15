Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 20:16

Стало известно о занижении числа убитых в Газе в 10 раз

ООН: реальное число погибших в Газе занижено в 10 раз

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, может достигать 680 тысяч, заявила спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных территориях Франческа Альбанезе на брифинге в Женеве. По ее словам, официальные данные о 65 тысячах жертв занижены как минимум в 10 раз, пишет ТАСС.

65 тысяч — это число убитых палестинцев, из которых более 75% составляют женщины и дети. На самом деле нам необходимо задуматься о цифре 680 тысяч, поскольку именно это число некоторые ученые и исследователи считают реальным числом погибших в Газе, — отметила представитель ООН.

Альбанезе также подчеркнула, что доказать или опровергнуть эти данные будет крайне сложно, так как международным экспертам по-прежнему ограничивают въезд на палестинские территории. Она добавила, что если эта цифра — 680 тысяч жертв — подтвердится, то 380 тысяч из них — это дети в возрасте до пяти лет.

Ранее политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что никто не способен остановить конфликт в секторе Газа, механизмов для этого нет даже у ООН. По его словам, за исключением отдельных организаций и некоторых политиков, которые поднимают этот вопрос на международном уровне, большинство стран не видят особого интереса вмешиваться в то, что происходит в Газе.

ООН
сектор Газа
Палестина
жертвы
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.