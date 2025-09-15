Стало известно о занижении числа убитых в Газе в 10 раз ООН: реальное число погибших в Газе занижено в 10 раз

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, может достигать 680 тысяч, заявила спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных территориях Франческа Альбанезе на брифинге в Женеве. По ее словам, официальные данные о 65 тысячах жертв занижены как минимум в 10 раз, пишет ТАСС.

65 тысяч — это число убитых палестинцев, из которых более 75% составляют женщины и дети. На самом деле нам необходимо задуматься о цифре 680 тысяч, поскольку именно это число некоторые ученые и исследователи считают реальным числом погибших в Газе, — отметила представитель ООН.

Альбанезе также подчеркнула, что доказать или опровергнуть эти данные будет крайне сложно, так как международным экспертам по-прежнему ограничивают въезд на палестинские территории. Она добавила, что если эта цифра — 680 тысяч жертв — подтвердится, то 380 тысяч из них — это дети в возрасте до пяти лет.

Ранее политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что никто не способен остановить конфликт в секторе Газа, механизмов для этого нет даже у ООН. По его словам, за исключением отдельных организаций и некоторых политиков, которые поднимают этот вопрос на международном уровне, большинство стран не видят особого интереса вмешиваться в то, что происходит в Газе.