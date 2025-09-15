Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 00:53

Польшу возмутило выступление постпреда РФ в ООН

NC: речь постпреда РФ Небензи о дронах разозлила польских политиков

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на срочном заседании Совбеза возмутила Польшу, пишет журнал Najwyższy Czas. Российский дипломат подчеркнул, что дальность действия отечественных беспилотных летательных аппаратов не позволяет им достичь территории республики.

Это утверждение вызвало резкую реакцию польских официальных лиц, которые, однако, не стали оспаривать тезис по существу. Они не смогли привести технические контраргументы к выступлению Небензи и ограничились эмоциональными заявлениями.

Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, обучение будет проводиться на территории Польши в качестве «более безопасной» альтернативы Украине.

Позже постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.

Василий Небензя
Польша
ООН
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.