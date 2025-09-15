Речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на срочном заседании Совбеза возмутила Польшу, пишет журнал Najwyższy Czas. Российский дипломат подчеркнул, что дальность действия отечественных беспилотных летательных аппаратов не позволяет им достичь территории республики.

Это утверждение вызвало резкую реакцию польских официальных лиц, которые, однако, не стали оспаривать тезис по существу. Они не смогли привести технические контраргументы к выступлению Небензи и ограничились эмоциональными заявлениями.

Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, обучение будет проводиться на территории Польши в качестве «более безопасной» альтернативы Украине.

Позже постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.