В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией Mysl Polska: Запад пытается втянуть Польшу в противостояние с Россией

Западные страны через Украину пытаются вовлечь Польшу в противостояние с Россией, уверены в издании Mysl Polska. Варшаве нужно противостоять провокациям и настаивать на скором урегулировании между Москвой и Киевом, указали журналисты.

Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в [столкновение с Россией] не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента. <…> В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада, — пояснили аналитики.

Ранее представитель МИД Мария Захарова отметила, что агрессивная позиция Польши в отношении России и Белоруссии является следствием катастрофической ситуации на Западе. По ее словам, именно из-за своего положения в западных странах симулируют «агрессию» Востока.

Также испанские журналисты сообщили, что ответ НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше был «разочаровывающим». Авторы указали на его низкую эффективность и непропорционально высокую стоимость.