15 сентября 2025 в 20:57

В России рухнул госмессенджер MAX

Мессенджер MAX столкнулся с масштабным сбоем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мессенджер MAX столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство пользователей пожаловались на сбой мобильного приложения. Судя по обращениям, мессенджер перестал открываться и загружаться.

Что касается распределения жалоб на сбои в MAX, то 40% из них приходятся на проблемы с мобильным приложением. Ещё 23% столкнулись с проблемой в доступе к сайту, 21% — с общим сбоем. Также 10% юзеров пожаловались на неработающие оповещения, 3% — на сбои в личном кабинете.

Согласно статистике, 40,6% пользователей, столкнувшихся со сбоем, использовали Android. На iOS-устройства пришлось 15,8% обращений, на Windows — 37%, а на Mac OS X — лишь 4,8%.

Ранее сообщалось, что за сутки поступило 2972 жалобы на работу «Госуслуг». Большинство обращений, в том числе на работу личного кабинета, исходили от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Также сбой произошел в работе портала Единой государственной автоматизированной информационной системы. Перебои наблюдались на сайте LiveBall и Janitor.

