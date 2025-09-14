Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 16:18

В России упали «Госуслуги»

Россияне не могут зайти в личный кабинет на «Госуслугах»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сбой произошел в работе портала «Госуслуги» днем 14 сентября, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство пользователей жалуются, что не могут открыть сайт, зайти в личный кабинет, в том числе получить СМС для подтверждения входа.

За последние сутки поступило 2972 жалобы, в том числе 631 за последний час. Большинство поступают от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Причины произошедшего неизвестны.

Также сбой произошел в работе портала Единой государственной автоматизированной информационной системы. Перебои наблюдаются на сайте LiveBall и Janitor.

Накануне сбой произошел в работе Альфа-Банка. Пользователи не могли зайти в мобильное приложение, оплатить товары и сделать перевод. Жалобы поступали из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Московской области.

До этого сбой был зафиксирован в работе платформы Steam в России. Пользователи не могли зайти на сайт платформы, а также в мобильное приложение и личный кабинет.

технологии
Госуслуги
происшествия
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.