В России упали «Госуслуги» Россияне не могут зайти в личный кабинет на «Госуслугах»

Сбой произошел в работе портала «Госуслуги» днем 14 сентября, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство пользователей жалуются, что не могут открыть сайт, зайти в личный кабинет, в том числе получить СМС для подтверждения входа.

За последние сутки поступило 2972 жалобы, в том числе 631 за последний час. Большинство поступают от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Причины произошедшего неизвестны.

Также сбой произошел в работе портала Единой государственной автоматизированной информационной системы. Перебои наблюдаются на сайте LiveBall и Janitor.

Накануне сбой произошел в работе Альфа-Банка. Пользователи не могли зайти в мобильное приложение, оплатить товары и сделать перевод. Жалобы поступали из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Московской области.

До этого сбой был зафиксирован в работе платформы Steam в России. Пользователи не могли зайти на сайт платформы, а также в мобильное приложение и личный кабинет.