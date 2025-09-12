В России упало приложение мобильного банка

Масштабный сбой произошел в работе Альфа-Банка днем 12 сентября, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство пользователей жалуются, что не могут зайти в мобильное приложение, оплатить товары и сделать перевод.

Так, за последние сутки поступило 5334 жалобы, в том числе 4849 за последний час. Большинство поступают от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Московской области, Новосибирской области и Москвы. Также, по данным сервиса, с перебоями работает «Почта банк». Причины неизвестны.

Несколько дней назад сбой произошел в мессенджере Telegram. Пользователи не могли отправить сообщения, а также не получали оповещения.

До этого сбой был зафиксирован в работе платформы Steam в России. Пользователи не могли зайти на сайт платформы, а также в мобильное приложение и личный кабинет.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на информационные системы «Аэрофлота», что привело к сбоям в их работе. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.