10 сентября 2025 в 17:23

Telegram столкнулся с масштабным сбоем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram вечером 10 сентября столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство пользователей пожаловались, что не могут отправить сообщения. Некоторые утверждают, что они им не приходят.

Что касается распределения жалоб на сбои в Telegram, то 47% из них приходятся на проблемы с мобильным приложением. Ещё 29% столкнулись с отсутствием оповещений, 9% — со сбоем сайта, 7% — с общим сбоем, а 5% пожаловались на неполадки в работе личного кабинета.

Согласно статистике, 48,1% пользователей, столкнувшихся со сбоем, использовали iOS-устройства. На Android пришлось 28,4% обращений, на Windows — 19,1%, а на Mac OS X — лишь 4,0%.

Больше всего жалоб на сбои Telegram поступило из Санкт-Петербурга — 4%. Из Москвы и ряда других регионов — ЯНАО, Вологодской и Московской областей — доля обращений составила по 2% от общего числа.

В четверг, 4 сентября, в работе платформы Steam в России был зафиксирован сбой. Пользователи отмечают, что не могут зайти на сайт платформы, а также в мобильное приложение и личный кабинет.

сбои
Telegram
Россия
мессенджеры
