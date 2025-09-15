Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 21:40

Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве

Кадыров назвал высказывание Пугачевой о Дудаеве бестолковыми размышлениями

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Певица Алла Пугачева должна оставить свое жалкое пустословие при себе и не размышлять по поводу самого тяжелого периода для чеченцев, заявил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он посоветовал артистке не провоцировать целый народ бестолковыми размышлениями.

По мнению Кадырова, о пользе, которую принес первый президент республики Джохар Дудаев, нужно спрашивать в первую очередь самих чеченцев. Лидер региона напомнил о его «позерстве и наплевательском отношении» к проблемам народа, резком росте бандитизма и полном финансовом упадке, к которым они привели.

Схожие с Пугачевой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами, — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что слова Пугачевой о главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве можно расценивать как оправдание терроризма. По его словам, высказывание Примадонны российской эстрады оскорбляет чувства не только семей погибших военнослужащих, но и всех россиян.

