Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:25

В «Альфе» назвали оправданием терроризма слова Пугачевой о Дудаеве

Ветеран «Альфы» Гончаров назвал оправданием терроризма слова Пугачевой о Дудаеве

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слова певицы Аллы Пугачевой о главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве можно расценивать как оправдание терроризма, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, высказывание Примадонны российской эстрады оскорбляет чувства не только семей погибших военнослужащих, но и всех россиян.

Пугачева восхваляет Дудаева, из-за которого мы потеряли много наших ребят, спецподразделений наших министерств и спецслужб. Я считаю, это кощунство, потому что то, что она произнесла, является оскорблением чувств не только семей погибших ребят, а вообще всех россиян, которые прошли чеченские кампании. То, что она произнесла о Дудаеве, я считаю оправданием терроризма, — пояснил Гончаров.

Он также подверг критике практику распространения в России новостей с упоминанием Пугачевой. По его словам, певица заработала большие деньги за счет россиян, а теперь является врагом РФ.

Хотелось бы, чтобы в России вообще не транслировали новости с Пугачевой. Зачем нам пиарить врага? Меня также смущает, а почему мы так благостно относимся к иноагентам? Они имеют у нас бизнес, имеют недвижимость, а мы только грозим пальчиком. На мой взгляд, законы должны быть жестче в отношении них. Пугачева заработала огромные суммы за счет россиян, а теперь она является врагом страны. Надо конфисковать все ее имущество и отдать вырученные средства на помощь нашим военным, — заключил Гончаров.

Ранее адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей из-за интервью, в котором она положительно отозвалась о Дудаеве. Трещев уточнил, что речь идет о высказываниях Пугачевой о террористе как о «порядочном человеке».

Алла Пугачева
Джохар Дудаев
терроризм
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.