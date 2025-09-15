В «Альфе» назвали оправданием терроризма слова Пугачевой о Дудаеве

Слова певицы Аллы Пугачевой о главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве можно расценивать как оправдание терроризма, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, высказывание Примадонны российской эстрады оскорбляет чувства не только семей погибших военнослужащих, но и всех россиян.

Пугачева восхваляет Дудаева, из-за которого мы потеряли много наших ребят, спецподразделений наших министерств и спецслужб. Я считаю, это кощунство, потому что то, что она произнесла, является оскорблением чувств не только семей погибших ребят, а вообще всех россиян, которые прошли чеченские кампании. То, что она произнесла о Дудаеве, я считаю оправданием терроризма, — пояснил Гончаров.

Он также подверг критике практику распространения в России новостей с упоминанием Пугачевой. По его словам, певица заработала большие деньги за счет россиян, а теперь является врагом РФ.

Хотелось бы, чтобы в России вообще не транслировали новости с Пугачевой. Зачем нам пиарить врага? Меня также смущает, а почему мы так благостно относимся к иноагентам? Они имеют у нас бизнес, имеют недвижимость, а мы только грозим пальчиком. На мой взгляд, законы должны быть жестче в отношении них. Пугачева заработала огромные суммы за счет россиян, а теперь она является врагом страны. Надо конфисковать все ее имущество и отдать вырученные средства на помощь нашим военным, — заключил Гончаров.

Ранее адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей из-за интервью, в котором она положительно отозвалась о Дудаеве. Трещев уточнил, что речь идет о высказываниях Пугачевой о террористе как о «порядочном человеке».