15 сентября 2025 в 21:36

Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»

Руй Витория Руй Витория Фото: IMAGO/Jamie Johnston/Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория и футбольный клуб «Панатинаикос» расторгнули сотрудничество, передает Матч ТВ. Совместная работа сторон продолжалась с октября 2024 года.

Мы желаем португальскому тренеру и его тренерскому штабу всего наилучшего, — заявили в футбольном клубе.

Отмечается, что в ходе двух стартовых турниров нового сезона «Панатинаикос» набрал всего одно очко. В последнем туре команда проиграла «Кифисии» со счетом 2:3.

Ранее экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре выразил мнение, что московский «Локомотив» не сможет завоевать медали в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Он уверен, что «железнодорожники» финишируют на четвертом-пятом месте. По словам спортсмена, команда сыграла в ничью с «не самыми серьезными соперниками».

Также экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР заявил, что считает текущего тренера «Спартака» Деяна Станковича «диким». Он обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Деяну такое бы не позволили.

