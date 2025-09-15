Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория и футбольный клуб «Панатинаикос» расторгнули сотрудничество, передает Матч ТВ. Совместная работа сторон продолжалась с октября 2024 года.

Мы желаем португальскому тренеру и его тренерскому штабу всего наилучшего, — заявили в футбольном клубе.

Отмечается, что в ходе двух стартовых турниров нового сезона «Панатинаикос» набрал всего одно очко. В последнем туре команда проиграла «Кифисии» со счетом 2:3.

