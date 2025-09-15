Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:51

Ветеран ЦСКА раскрыл итоговое место «Локомотива» в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: «Локомотив» не попадет в тройку и займет 4–5-е место

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что московский «Локомотив» не сможет завоевать медали в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Он считает, что «железнодорожники» финишируют на четвертом-пятом месте.

Начали хорошо, а сейчас четыре ничьи не с самыми серьезными соперниками. Я сразу говорил, что это явление временное. Батраков, конечно, решает, но ему надо еще много работать. Призовое место «Локомотиву» не светит, думаю, улетят на четвертое-пятое место, — заявил Пономарев.

В первых четырех турах «Локомотив» одержал четыре победы над «Сочи», «Краснодаром», «Пари НН» и «Спартаком». В следующих четырех играх «железнодорожники» сыграли вничью: с «Балтикой», «Ростовом», «Крыльями Советов» и «Ахматом». После восьми туров команда Михаила Галактионова идет на третьем месте, набрав 16 очков.

Ранее экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что считает тренера «Спартака» Деяна Станковича «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Деяну такое бы не позволили.

