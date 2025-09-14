Равнодушие командиров и хаос в Купянске: новости СВО к утру 14 сентября

Равнодушие командиров и хаос в Купянске: новости СВО к утру 14 сентября

Равнодушие командования ВСУ, побег украинской армии из Купянска и мощная детонация боеприпасов посреди железной дороги в Киевской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 13 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

«Стараются отходить»: ВСУ в панике бросают территорию Купянска

Подразделения Вооруженных сил Украины покинули основные позиции в городе Купянске Харьковской области, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Украинские формирования сохранили контроль лишь над отдельными укрепленными пунктами.

При этом российские штурмовые группы уже действуют в центральной части города. Ганчев подчеркнул, что Купянск обладает стратегическим значением как ключевой оборонительный узел ВСУ в восточной части Харьковской области.

Командиры ВСУ равнодушно наблюдали со стороны за гибелью бойцов

Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» обвиняют в преступной халатности. Источники из российских силовых структур утверждают, что офицеры в реальном времени наблюдали с беспилотников за гибелью подчиненных, не предпринимая действий для их спасения.

Новобранцев после всего семи дней подготовки бросили в бой, где целая группа военнослужащих была уничтожена. При этом их командир все время находился на безопасном расстоянии и смотрел за происходящим. Позже он объявил, что военнослужащие «пропали без вести».

Раскрыты причины атаки ВСУ в районе Константиновки

Вооруженные силы Украины активно контратакуют на севере Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он утверждает, что противник таким образом пытается вернуть утраченные ранее позиции.

ВСУ укрепили позиции в Константиновке, оборудовав вокруг населенного пункта несколько оборонительных рубежей. Для этого украинские силы выкопали противотанковый ров и задействовали колючую проволоку.

Фото: Социальные сети

Взрыв прогремел под Киевом из-за сдетонировавших боеприпасов

В Киевской области Украины произошел мощный взрыв при перевозке боеприпасов по железной дороге. Инцидент случился в районе села Калиновка, где в результате детонации груза был поврежден пассажирский поезд.

Речь идет о составе № 730, который следовал по маршруту Харьков — Перемышль (Польша). В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что вынудило остановить движение.

Атака беспилотников ВСУ спровоцировала пожар на заводе КИНЕФ

Возгорание на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области успешно ликвидировано. Инцидент произошел вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата

По данным официальных источников, в районе Киришей силами противовоздушной обороны было уничтожено три беспилотника. Падение обломков одного из них стало причиной возгорания на промышленном объекте. Благодаря оперативным действиям спасательных служб пожар был быстро локализован и потушен.

Известный музыкант призвал дать востоку Украины шанс решить свою судьбу

Русскоязычным регионам востока Украины нужно предоставить право самоопределения, уверен британский музыкант Роджер Уотерс, основатель легендарной группы Pink Floyd. Он в ходе выступления по видеосвязи на массовом протесте, прошедшем в Берлине, подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта через демократические механизмы.

Музыкант предложил провести референдумы на подконтрольных Киеву территориях с преимущественно русскоязычным населением. По его мнению, это позволит жителям данных регионов самостоятельно определить свою политическую судьбу. Уотерс также отметил глубокое разделение Украины на пророссийский восток и антироссийский запад.

Читайте также:

Здоровье, мнение об СВО, позиция сына: где сейчас Андрей Ургант

«Это ВСУ напали на Польшу!» Судья из Варшавы о Зеленском и провокациях НАТО

«Обгадились в НАТО»: как Медведев ставит русофобов на место, лучшие цитаты

Атака БПЛА в Башкирии 13 сентября: пожар на НПЗ, последствия, жертвы