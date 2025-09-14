Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 01:54

Раскрыты причины атаки ВСУ в районе Константиновки

Марочко: ВСУ пытаются в Константиновке отбить потерянные позиции

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины активно контратакуют на севере Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он утверждает, что противник пытается вернуть утраченные ранее позиции. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак, сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ укрепили позиции в Константиновке, оборудовав вокруг населенного пункта несколько оборонительных рубежей. Как заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, для этого противник выкопал противотанковый ров и задействовал колючую проволоку. Кроме того, оборонительные сооружения выстроены внутри самого города.

Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские силы освободили территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское». По его словам, ВС РФ вошли на административно-производственный комплекс у поселка Удачное, западнее Красноармейска (Покровска). Минобороны России эту информацию не комментировало.

ДНР
ВСУ
Андрей Марочко
атаки
