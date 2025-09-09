ВСУ укрепили позиции в Константиновке с помощью колючей проволоки

Вооруженные силы Украины укрепили позиции в Константиновке, оборудовав вокруг населенного пункта несколько оборонительных рубежей, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого противник выкопал противотанковый ров и задействовал колючую проволоку. Кроме того, оборонительные сооружения выстроены внутри самого города.

Константиновка вкруговую опутана колючей проволокой, там несколько рубежей, а также вырыт противотанковый ров, — заявил Кимаковский.

Советник также рассказал, что российские военнослужащие вышли на подступы к поселку Ямполь на Краснолиманском направлении. По его словам, на данном участке фронта позиции российских сил значительно улучшились.

Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские силы освободили территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское». По его словам, ВС РФ вошли на административно-производственный комплекс у поселка Удачное, западнее Красноармейска (Покровска). Минобороны России эту информацию не комментировало.