Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:44

ВСУ укрепили позиции в Константиновке с помощью колючей проволоки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины укрепили позиции в Константиновке, оборудовав вокруг населенного пункта несколько оборонительных рубежей, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого противник выкопал противотанковый ров и задействовал колючую проволоку. Кроме того, оборонительные сооружения выстроены внутри самого города.

Константиновка вкруговую опутана колючей проволокой, там несколько рубежей, а также вырыт противотанковый ров, — заявил Кимаковский.

Советник также рассказал, что российские военнослужащие вышли на подступы к поселку Ямполь на Краснолиманском направлении. По его словам, на данном участке фронта позиции российских сил значительно улучшились.

Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские силы освободили территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское». По его словам, ВС РФ вошли на административно-производственный комплекс у поселка Удачное, западнее Красноармейска (Покровска). Минобороны России эту информацию не комментировало.

ДНР
Игорь Кимаковский
ВСУ
оборона
укрепления
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт
Суд вынес приговор живодеру, который насмерть забил собаку гаечным ключом
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт указал на скрытое послание в ударе России по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.