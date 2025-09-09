Военнослужащие Вооруженных сил России вышли на подступы к поселку Ямполь на Краснолиманском направлении, заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, на данном участке фронта позиции российских сил значительно улучшились.

Штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия установила контроль примерно над 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в ДНР. Также он отметил значительное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации за последние несколько суток.

До этого стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский расположил редкие образцы западного вооружения у Константиновки в ДНР. Согласно сведениям военкоров, такой шаг может обернуться для ВСУ потерей редкой техники, как это было под Волчанском. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что бойцы ВСУ, переброшенные под Константиновку, в ближайшее время могут полностью оказаться в огневом мешке. По его словам, сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о крайне тяжелой ситуации для украинских солдат на этом направлении.