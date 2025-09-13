Подразделения Вооруженных сил Украины покинули основные позиции в городе Купянске Харьковской области, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в эфире программы «Соловьев Live». Он отметил, что украинские формирования сохранили контроль лишь над отдельными укрепленными пунктами.

По словам представителя администрации, российские штурмовые группы уже действуют в центральной части города. Ганчев подчеркнул, что ВСУ постепенно отводят силы с передовых рубежей.

Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что ВСУ практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. А с передовых позиций они уже стараются, конечно, отходить, — сказал он.

Купянск обладает стратегическим значением как ключевой оборонительный узел ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие открывает российским войскам возможности для дальнейшего продвижения в западном направлении и создания единой линии фронта с Волчанским направлением. Город является крупнейшим населенным пунктом региона к востоку от реки Оскол.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над объектом постоянно работают дроны.