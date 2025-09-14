Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 03:04

Взрыв прогремел под Киевом из-за сдетонировавших боеприпасов

Боеприпасы сдетонировали при перевозке в поезде у села Калиновка под Киевом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Киевской области Украины произошел мощный взрыв при перевозке боеприпасов по железной дороге. Инцидент случился в районе села Калиновка, где в результате детонации груза был поврежден пассажирский поезд, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Согласно полученной информации, взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов по железнодорожным путям. В момент инцидента рядом находился пассажирский поезд № 730, следовавший по маршруту Харьков — Перемышль (Польша). В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что вынудило остановить движение.

Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге, — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности было эвакуировано несколько сотен пассажиров, которые были перемещены в ближайшую лесополосу. По предварительным данным, жертв и возгораний вагонов не зафиксировано. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва и сообщил, что на месте работают аварийно-спасательные службы для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что на территории Киевской области Украины был зафиксирован взрыв на объекте нефтехранилища. По предварительной информации, тревога в регионе не объявлялась.

взрывы
Детонация
боеприпасы
Киев
