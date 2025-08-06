Четыре человека погибли в Тульской области после взрыва

Четыре человека погибли в Тульской области после взрыва СК РФ: четверо мужчин погибли под Тулой из-за детонации взрывного устройства

В Куркинском районе Тульской области в результате детонации взрывного устройства погибли четыре человека. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома в поселке Куркино. На месте работает следственная группа под руководством и.о. руководителя СУ Никиты Севостьянова.

По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин, — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Для этого будут назначены необходимые экспертизы и проведены следственные действия.

По предварительной информации, погибшие — местные жители. Их личности устанавливаются. Точные причины взрыва и тип устройства пока не называются.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Ракитное. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что мужчина обратился в больницу, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча.