Россиянин пострадал при детонации дрона ВСУ Гладков: мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ в поселке Ракитное

Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Ракитное, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина обратился в больницу, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча.

В поселке Ракитное дрон ВСУ сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель, — написал Гладков.

Ранее женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Сочи. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями, угрозы для ее жизни нет. Отмечается, что спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60. По одному БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем и Крымом.

Гладков ранее заявил, что в Белгородской области власти пообещали обеспечить бронежилетами и касками работников продуктового магазина «Пятерочка». Супермаркет неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов.