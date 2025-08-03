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03 августа 2025 в 16:48

Россиянин пострадал при детонации дрона ВСУ

Гладков: мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ в поселке Ракитное

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Ракитное, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина обратился в больницу, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча.

В поселке Ракитное дрон ВСУ сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель, — написал Гладков.

Ранее женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Сочи. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями, угрозы для ее жизни нет. Отмечается, что спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60. По одному БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем и Крымом.

Гладков ранее заявил, что в Белгородской области власти пообещали обеспечить бронежилетами и касками работников продуктового магазина «Пятерочка». Супермаркет неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
беспилотники
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