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02 августа 2025 в 18:16

Сотрудникам «Пятерочки» выдадут бронежилеты и каски

Власти Белгородской области выдадут работникам «Пятерочки» каски и бронежилеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Белгородской области власти пообещали обеспечить бронежилетами и касками работников продуктового магазина «Пятерочка», рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Супермаркет неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов.

Для сотрудников магазина проведем обучение по оказанию медицинской помощи. И, конечно, для них нужны несколько комплектов бронежилетов и касок. Если владелец магазина не может обеспечить средствами личной защиты людей, чтобы обезопасить их, возьмем эту задачу на себя, — заявил Гладков.

Речь идет о магазине в Никольском. Губернатор выразил благодарность руководству магазина за предпринятые меры по обеспечению безопасности.

В частности, там были установлены специальные защитные конструкции, которые закрывают окна. На парковке появилось временное укрытие. Однако некоторые окна и вход в магазин, который пользуется большой популярностью, все еще не защищены.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в тестовом режиме запустят новый сигнал о возможных атаках беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что алгоритм включает голосовое сообщение, звуковой сигнал и сирену на минуту. При сигнале автобусы остановятся, а в домах откроются двери. После атаки МЧС сообщит об отмене угрозы. Решение принято на заседании оперативного штаба.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
БПЛА
магазины
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