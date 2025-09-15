Сербия столкнулась с откровенным давлением со стороны западных государств, заявил газете «Известия» посол республики в России Момчило Бабич. Причиной этому стали тесные дружеские отношения Белграда с Москвой и отказ присоединяться к антироссийским санкциям.

Высокопоставленный дипломат сообщил, что подобные замечания в адрес республики звучат практически в открытую. По словам Бабича, западные коллеги, маскируя свои настоящие цели под дружеские советы, настойчиво рекомендуют сербской стороне пересмотреть свой внешнеполитический курс и отказаться от сотрудничества с Россией.

Но размышлений быть не может — мы не вправе предать наших предков, — подчеркнул Бабич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград с начала украинского конфликта сохраняет позицию по отказу от антироссийских санкций. По его словам, Сербия находится под серьезным давлением, с тех пор как начались боевые действия. Глава республики также отметил, что отношения двух стран можно укрепить и поднять до самого высокого уровня. В связи с этим он попросил президента РФ Владимира Путина посоветовать возможные пути улучшения диалога Москвы и Белграда.