Названы возможные условия участия стран Персидского залива в помощи Газе

Страны Персидского залива примут участие в гуманитарной помощи сектору Газа, но за кулисами потребуют от администрации США за это политических и экономических компенсаций, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Саймон Ципис. По его словам, основными участниками этого процесса станут суннитские монархии региона, которые рассматривают такую помощь как важный репутационный инструмент.

Ближневосточные мусульманские страны, в основном из монархий Персидского залива, уже изъявили желание инвестировать какую-то часть в гуманитарную помощь сектору Газы. Я сомневаюсь, что там будут принимать участие радикальные страны типа Ирана. В этом будет участвовать суннитская ось и, естественно, граничащие страны: это Египет, Турция и Катар. Это все несет за собой репутационный знак. У них хватает средств, чтобы это безвозмездно сделать, но за кулисами, конечно, у них есть условия в адрес президента США Дональда Трампа, ему придется как-то возмещать им их активное участие в этом проекте по урегулированию арабо-израильского конфликта, — пояснил Ципис.

Он предположил, что одним из ключевых скрытых требований станет содействие в перенаправлении потоков энергоресурсов с Ближнего Востока в Китай. По его словам, это как раз отвечает интересам Пекина в диверсификации поставок.

Помощь стран Персидского залива Газе необходима для диверсификации энергоресурсов в Китай. Немножко КНР хочет высвободиться из-под зависимости от России и подключиться к энергоресурсам с Ближнего Востока. Это то, что будут требовать монархии Персидского залива от Трампа. На глобальном макроуровне идет желание Китая высвободиться из-под зависимости России, и в этом Пекину необходима помощь Трампа, — подытожил Ципис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение об освобождении заложников в секторе Газа было бы невозможно без помощи Трампа. Он подчеркнул, что комбинированное военное и дипломатическое давление привело к прорыву в переговорном процессе.