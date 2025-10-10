Китай введет специальный сбор для судов из США Минтранс КНР анонсировал введение портового сбора для судов из США с 14 октября

Минтранс КНР сообщил о введении портового сбора в отношении американских судов. Ведомство уточнило, что меры начнут работать с 14 октября. По данным министерства, Китай так ответит на аналогичные действия США в отношении судов, которые произведены или принадлежат компаниям республики.

Эти действия [США] серьезно нарушают принципы международной торговли и положения китайско-американского соглашения о морских перевозках, наносят серьезный ущерб морской торговле двух стран, — подчеркнули в Минтрансе КНР.

Речь идет и о тех судах, которых находятся в эксплуатации компаний Китая или ходят под флагом республики. Сбор будет взиматься в размере 400 юаней (4,5 тыс. рублей) за тонну нетто. С 17 апреля 2026 года эта сумма вырастет до 640 юаней (7,3 тыс. рублей). В 2027-м и 2028-м сборы вырастут до 880 и 1120 юаней (10 тыс. и 12,7 тыс. рублей).

Ранее в Китае заявили, что Япония стала основным геополитическим соперником США в Азии, обогнав РФ и Китай. Аналитики указали, что Токио стал скрытой угрозой для Вашингтона сразу в нескольких сферах.