10 октября 2025 в 18:32

Сноуден рассказал правду о WhatsApp и Telegram

Сноуден: Telegram и WhatsApp превращаются в инструмент западных спецслужб

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, становятся инструментом в руках западных спецслужб и правительств, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью НТВ. По его словам, на эти платформы оказывается растущее давление с требованиями внедрить цензуру и предоставлять данные разведывательным службам.

Сноуден отмечает, что мессенджеры не заинтересованы в соблюдении всех законов во всех странах мира. Однако многие готовы идти на сотрудничество и передачу информации спецслужбам Запада. Такое положение ставит в неравные условия страны, не входящие в западный блок, и создает угрозу для обычных пользователей.

И мессенджеры становятся, по сути, инструментом в руках спецслужб и правительств Запада, — рассказал Сноуден.

Экс-разведчик обратил внимание на изменение цифровой реальности: сейчас любые действия в интернете имеют «реальные последствия». В качестве примера он привел массовые удаления страниц и банковских счетов за политическую активность, что стало особенно заметно во время протестов в Канаде.

Ранее сообщалось, что жена Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства после пяти лет проживания в стране. Она проходит стандартную процедуру, предусмотренную для иностранцев, легально проживающих в России.

Эдвард Сноуден
мессенджеры
Telegram
WhatsApp
спецслужбы
разведка
цензура
