Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами

Politico: принятые на волне денацификации законы мешают ФРГ бороться с дронами

Правительство Германии само усложняет борьбу с беспилотниками законами, принятыми на волне денацификации после Второй мировой войны, сообщает издание Politico со ссылкой на председателя комитета по обороне бундестага Томаса Ревекампа. В частности, речь идет о запрете на задействование бундесвера для обеспечения внутренней безопасности страны.

Нам нужно внести поправки в законы, чтобы те, кто может непосредственно заняться этим вопросом, включая Бундесвер, также имели такие полномочия, — убежден Ревекамп.

Журналисты напомнили, что Германия имеет основание задействовать войска на своей территории только в случае полномасштабного вооруженного вторжения. Однако к этому не относятся полеты беспилотников. По этой причине по закону бундесвер может сбивать БПЛА только над военными объектами.

Ранее портал Tagesschau сообщил, что правящие партии Германии не достигли консенсуса по вопросу введения обязательной воинской повинности. По этой причине бундестаг был вынужден отложить первое чтение поправок в законодательство о воинской службе.

