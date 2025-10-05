Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 19:35

Идея призыва в армию расколола правящие партии Германии

Tagesschau: в Германии не смогли согласовать введение обязательного призыва

Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

Правящие партии Германии не достигли консенсуса по вопросу введения обязательной воинской повинности, сообщает Tagesschau. По этой причине бундестаг был вынужден отложить первое чтение поправок в законодательство о воинской службе.

Основные разногласия связаны с переходом от добровольного принципа к обязательному призыву. Согласно предложению министра обороны Писториуса от социал-демократической партии, обязательная служба будет вводиться исключительно при недостатке добровольцев или в случае обострения обстановки в сфере безопасности.

Представители ХСС раскритиковали данный проект, назвав его «пустословной воинской обязанностью». Глава партии Маркус Зодер заявил, что в условиях серьезных угроз стране требуется нечто большее, чем армия, основанная на анкетировании.

Ранее правительством Германии был подготовлен законопроект, который предусматривает существенное увеличение численности вооруженных сил. Планируется довести количество военнослужащих бундесвера до 460 тыс. человек. Также рассматривается возможность восстановления системы призыва на военную службу.

Германия
призыв
армия
Бундесвер
