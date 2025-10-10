Мхитарян рассказал, как Моуринью оскорблял его в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян в автобиографии заявил, что во время выступления в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью португальский специалист называл его «дерьмом». Как пишет Sportaran, игрок ответил тренеру такой же репликой. При этом специалист также просил армянского спортсмена уйти из команды.

Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты дерьмо, — передал слова тренера Мхитарян.

Армянский футболист перешел в английскую команду в 2016 году из дортмундской «Боруссии». За два сезона в составе «Манчестер Юнайтед» Мхитарян принял участие в 63 официальных матчах, где забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

