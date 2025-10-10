Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:33

Мхитарян рассказал, как Моуринью оскорблял его в «Манчестер Юнайтед»

Мхитарян заявил, что Моуринью оскорблял его и просил уйти из «Манчестер Юнайтед»

Генрих Мхитарян и Жозе Моринью Генрих Мхитарян и Жозе Моринью Фото: sportfotodienst/IMAGO/Global Look Press

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян в автобиографии заявил, что во время выступления в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью португальский специалист называл его «дерьмом». Как пишет Sportaran, игрок ответил тренеру такой же репликой. При этом специалист также просил армянского спортсмена уйти из команды.

Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты дерьмо, — передал слова тренера Мхитарян.

Армянский футболист перешел в английскую команду в 2016 году из дортмундской «Боруссии». За два сезона в составе «Манчестер Юнайтед» Мхитарян принял участие в 63 официальных матчах, где забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

Ранее совет директоров «Спартака» после проведенного заседания принял решение сохранить должность главного тренера за Деяном Станковичем. Специалист возглавляет команду с 1 июля 2024 года. В ходе встречи также состоялось представление нового генерального директора клуба Сергея Некрасова. Участники заседания заслушали отчет спортивного директора Франсиса Кахигао, который детально проанализировал текущую ситуацию в спортивном подразделении.

