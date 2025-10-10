Медведь оторвал голову пожилому мужчине, который отправился по грибы

Житель префектуры Иватэ в Японии отправился в лес за грибами и не вернулся домой, поскольку наткнулся на медведя, сообщает издание Daily Mail. По его информации, 70-летнего мужчину нашли спустя сутки. Дикий зверь оторвал грибнику голову.

Мужчина погиб после того, как медведь оторвал ему голову во время сбора грибов в японском лесу, — говорится в публикации.

Журналисты обратили внимание, что на этой неделе в Японии произошел аналогичный случай. Тогда другого 70-летнего мужчину нашли с многочисленными царапинами от когтей медведя. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Приморском крае комбайнер наткнулся на тигра во время работы в поле посреди ночи. Предполагается, что хищник охотился за копытными, которые выходят кормиться к полям. В опубликованном ролике видно, как тигр наблюдает за водителем комбайна из травы. Когда машина подъехала ближе, животное скрылось за деревьями.

До этого появилась информация, что жители района Красная Поляна в Сочи боятся выбрасывать мусор из-за медведя, который начал активно рыться в контейнерах в поисках еды. Дикий зверь также создает проблемы коммунальным службам. Они боятся, что голодный медведь рано или поздно нападет на людей.