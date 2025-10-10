Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 02:23

Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось

Нетаньяху уверен, что без Трампа соглашение по Газе никогда бы не появилось

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Соглашение об освобождении заложников в секторе Газа было бы невозможно без помощи американского лидера Дональда Трампа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на правительственном заседании по утверждению сделки с движением ХАМАС. В заседании участвовали специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые работали над соглашением от имени администрации президента США.

Мы не смогли бы этого достичь без исключительной помощи президента Трампа и его команды — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, — указал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что комбинированное военное и дипломатическое давление привело к прорыву в переговорном процессе. Кушнер в ответ отметил героизм солдат Армии обороны Израиля, действия которых на нескольких фронтах создали условия для успеха переговоров. Уиткофф, в свою очередь, признал роль Нетаньяху в принятии сложных решений, которые в конечном итоге привели к заключению соглашения.

Первый этап договора предусматривает освобождение израильских заложников в обмен на вывод войск из Газы и освобождение палестинских заключенных. Предполагается, что сделка станет важным шагом в урегулировании затяжного конфликта.

Ранее ХАМАС получил официальные заверения от посредников о полном прекращении боевых действий в секторе Газа. Ожидается, что официальное вступление перемирия в силу произойдет после одобрения израильским правительством.

