Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось

Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось Нетаньяху уверен, что без Трампа соглашение по Газе никогда бы не появилось

Соглашение об освобождении заложников в секторе Газа было бы невозможно без помощи американского лидера Дональда Трампа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на правительственном заседании по утверждению сделки с движением ХАМАС. В заседании участвовали специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые работали над соглашением от имени администрации президента США.

Мы не смогли бы этого достичь без исключительной помощи президента Трампа и его команды — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, — указал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что комбинированное военное и дипломатическое давление привело к прорыву в переговорном процессе. Кушнер в ответ отметил героизм солдат Армии обороны Израиля, действия которых на нескольких фронтах создали условия для успеха переговоров. Уиткофф, в свою очередь, признал роль Нетаньяху в принятии сложных решений, которые в конечном итоге привели к заключению соглашения.

Первый этап договора предусматривает освобождение израильских заложников в обмен на вывод войск из Газы и освобождение палестинских заключенных. Предполагается, что сделка станет важным шагом в урегулировании затяжного конфликта.

Ранее ХАМАС получил официальные заверения от посредников о полном прекращении боевых действий в секторе Газа. Ожидается, что официальное вступление перемирия в силу произойдет после одобрения израильским правительством.