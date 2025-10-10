Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось

Соглашение об освобождении заложников в секторе Газа было бы невозможно без помощи американского лидера Дональда Трампа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на правительственном заседании по утверждению сделки с движением ХАМАС. В заседании участвовали специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые работали над соглашением от имени администрации президента США.
Мы не смогли бы этого достичь без исключительной помощи президента Трампа и его команды — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, — указал Нетаньяху.
Он подчеркнул, что комбинированное военное и дипломатическое давление привело к прорыву в переговорном процессе. Кушнер в ответ отметил героизм солдат Армии обороны Израиля, действия которых на нескольких фронтах создали условия для успеха переговоров. Уиткофф, в свою очередь, признал роль Нетаньяху в принятии сложных решений, которые в конечном итоге привели к заключению соглашения.
Первый этап договора предусматривает освобождение израильских заложников в обмен на вывод войск из Газы и освобождение палестинских заключенных. Предполагается, что сделка станет важным шагом в урегулировании затяжного конфликта.
Ранее ХАМАС получил официальные заверения от посредников о полном прекращении боевых действий в секторе Газа. Ожидается, что официальное вступление перемирия в силу произойдет после одобрения израильским правительством.