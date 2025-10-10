Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:10

«Судьба Газы трояка»: политолог о развитии событий на Ближнем Востоке

Политолог Ципис: сектор Газа может остаться спорной территорией

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа может сохранить статус спорной территории, несмотря на планы по его восстановлению и выводу израильских войск, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Саймон Ципис. По его словам, основной сценарий предполагает полный уход военных и развертывание международной гуманитарной миссии при участии ООН.

Я думаю, что судьба Газы трояка: либо останется спорной территорией, только будет восстановление, либо будет частью будущего палестинского государства, либо отойдет в собственность другой страны, может быть, даже Египта. Я думаю, что история на Ближнем Востоке будет развиваться так: ВС Израиля практически полностью покинут сектор Газа, и там будет организована гуманитарная миссия. Возможно, в ней будут принимать участие израильские военнослужащие или американские частные военные компании, которые будут сопровождать грузы с гуманитарной помощью, чтобы их не ограбили. Туда будут переправлены гуманитарные миссии ООН, — заявил Ципис.

По его мнению, после стабилизации гуманитарной обстановки в следующем году начнется масштабное восстановление разрушенной инфраструктуры через тендеры. Политолог добавил, что при этом будущий юридический статус территории остается главным вопросом, где вариант с передачей территорий под управление президента США Дональда Трампа выглядит наименее вероятным.

Постепенно в следующем году начнется восстановление сектора Газа. Туда привлекут корпорации, будут разыгрываться тендеры. Это все будет взято под международные организации разного рода. По поводу ривьеры Трампа здесь я не совсем согласен. Мы знаем, что глава Белого дома высказался, по-моему, в прошлом году, что он заберет сектор Газа себе и отстроит ривьеру. Я в этом сомневаюсь, — подытожил Ципис.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация плана Трампа по ситуации в секторе Газа может стать историческим событием. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение в рамках первой фазы урегулирования конфликта.

Израиль
сектор Газа
Дональд Трамп
ООН
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
