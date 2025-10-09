Никас Сафронов высказался о пластике звезд Художник Сафронов: сделавшие пластику люди не узнают себя на картинах

Художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru признался, что старается не браться за портреты людей, которые сделали пластические операции на лице. По его словам, они не узнают себя на картинах, так как пластика лишает индивидуальности, а они привыкли себя видеть такими, какими были в молодости, до пластического обезличивания.

Да, и я стараюсь не браться за портреты тех, кто себя переделал на операционном столе. Они же, как клоны, пластика делает всех одинаковыми. Мама Сильвестра Сталлоне так натянула кожу лица, что похожа на Майкла Джексона, — сказал Сафронов.

Художник признался, что старается найти общий язык с клиентом, чтобы портрет ему понравился. По словам Сафронова, он возвращает деньги и отказывается дальше работать, только если заказчик очень капризный и довел его до точки кипения, но такое бывает крайне редко.

