10 октября 2025 в 18:02

Tesla попала под проверку из-за частых ДТП

Tesla Tesla Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские регуляторы начали масштабную проверку систем автономного вождения Tesla, сообщает Reuters. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало расследование в отношении 2,88 млн электромобилей производителя, оснащенных функцией Full Self-Driving (FSD).

Поводом стали 58 зафиксированных нарушений ПДД, включая шесть доказанных случаев проезда на красный сигнал светофора, приведших к авариям с пострадавшими. Это уже третье расследование NHTSA в отношении автопилота Tesla: предыдущие касались проблем с работой систем в условиях плохой видимости (2,4 млн автомобилей в октябре 2024 года) и неисправностей дистанционного управления (2,6 млн в январе 2025 года).

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск «пылесосит» деньги со всей планеты, что сделало его богатейшим человеком в мире. Однако, по его словам, в реальности весь бизнес Маска является лишь убыточной бутафорией.

Между тем руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович считает, что продажу Tesla в России необходимо ограничить из-за риска возгорания при ДТП. По его словам, водители и пассажиры электромобилей также могут столкнуться с опасностью из-за выхода зарядного устройства из строя.

