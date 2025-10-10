Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:12

Депутат Рады променяла мандат на неожиданное решение

Украинский депутат Черновол отказалась от мандата, чтобы продолжить службу в ВСУ

Татьяна Черновол Татьяна Черновол Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский парламентарий Татьяна Черновол приняла решение о временном отказе от депутатских полномочий, сообщает издание «Страна.ua». Политик объяснила свой поступок необходимостью выполнения боевых задач в составе Вооруженных сил Украины.

Я хочу успокоить своих избирателей — я не отказалась от депутатского мандата. Я попросила ЦИК предоставить мне отсрочку на год для выполнения боевых задач, — уточнила Черновол.

Политик заявила, что в текущей ситуации военная служба является для нее приоритетным направлением деятельности. Также она призвала других граждан Украины, особенно мужчин, пополнять ряды ВСУ.

Ранее пленный военнослужащий Михаил Челенко рассказал, что элитное подразделение ВСУ «Скала» несет крупные потери под (Покровском) Красноармейском. По его словам, поставки провизии и медикаментов на линии фронта ограничены.

Прежде пленный боец ВСУ Святослав Дорош рассказывал, что украинское командование из-за больших потерь в Купянске Харьковской области отправляет в штурмовые группы танкистов и техников. По его словам, такое решение было, в том числе, из-за острой нехватки личного состава.

Украина
Верховная рада
депутаты
ВСУ
