Западные СМИ рассказали о «ненадежном» положении Европы из-за Украины

Reuters: Европа поддерживает Украину, продолжая закупать газ у России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз оказался в «ненадежном» положении из-за того, что оказывает масштабную поддержку Украине, и, одновременно с этим, продолжает закупать российские энергоносители, пишет Reuters. За первые восемь месяцев 2025 года импорт российского газа и нефти в ЕС превысил €11 миллиардов.

Семь из 27 стран-членов ЕС увеличили объемы импорта по сравнению с прошлым годом, в том числе пять стран, поддерживающих Украину. Например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40% до €2,2 млрд, а в Нидерландах — на 72%, — говорится в публикации.

Рост также зафиксирован в Бельгии — на 3%, Хорватии — на 55%, Румынии — на 57% и Португалии — сразу на 167%. При этом издание отмечает, что терминалы СПГ в таких странах, как Франция и Испания, часто служат точками входа для российских поставок с последующей транспортировкой газа другим покупателям в ЕС.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Канада заинтересовались европейским планом по использованию замороженных активов РФ для предоставления кредита Украине. Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, эти страны готовы применить аналогичные механизмы в отношении российских суверенных активов на своей территории.

Европа
Украина
Россия
газ
нефть
энергоносители
деньги
