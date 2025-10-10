Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 20:29

Воевавшего за Россию узбека осудили на родине

В Узбекистане осудили мужчину за участие в боевых действиях на стороне России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Узбекистане суд приговорил 27-летнего жителя Самаркандской области к трем годам лишения свободы за наемничество, сообщает портал Uz.news. Мужчина участвовал в боевых действиях на стороне России в украинском конфликте и вернулся на родину добровольно.

В соответствии с материалами дела, 27-летний А. Х. в 2019 году отправился на заработки в Россию, а в 2021 году он был осужден за незаконный оборот наркотиков и отбывал наказание в колонии строгого режима в Челябинской области, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В 2024 году узбек согласился участвовать в военных действиях против ВСУ якобы за обещанное освобождение, российское гражданство и денежное вознаграждение. После прохождения военной подготовки он сражался в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях и получил ранение. В марте 2025 года мужчина вернулся в Узбекистан и добровольно явился в полицию. Суд признал его виновным по части 1 статьи 154 УК страны.

Ранее военный суд в Хабаровске приговорил жителя Сахалина к 14 годам колонии строгого режима за попытку вступить в ВСУ для участия в боях против ВС России. По данным УФСБ, осужденный также лишен воинского звания старшего лейтенанта запаса, ему ограничили свободу на полтора года и запретили публиковать материалы в интернете на два года.

