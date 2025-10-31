Российские военные песни звучат в позитивном ключе, потому что дух народа именно такой и его не сломить, заявил народный артист РФ Олег Газманов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, даже от композиций времен Великой Отечественной войны, когда было столько крови и потерь, веет позитивом.

Вот поэтому именно это говорит о том, что дух нашего народа такой, нас не сломить, — отметил он.

Также Газманов заявил, что многие российские бойцы во время спецоперации на Украине идут в атаку под его композиции. На презентации своего музыкального альбома «Песни особого назначения» артист рассказал о встрече с раненым военнослужащим, который лично подтвердил ему это в госпитале. По словам Газманова, именно такие встречи вдохновляют его на создание новых патриотических композиций.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что более 60% россиян лично помогали фронту или ветеранам СВО, этому способствовала поддержка лидеров мнений среди НКО. По его словам, абсолютное большинство лидеров мнений среди НКО в самом начале СВО высказалось в поддержку решений президента России Владимира Путина.