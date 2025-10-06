Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:37

Названа страна, куда может бежать Зеленский

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский может бежать в Данию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может рассматривать Данию как место для постоянного проживания из-за сложностей урегулирования конфликта и неприемлемости условий от традиционных союзников, таких как Великобритания, заявил экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru. Он считает, что страна может принять Зеленского при гарантиях и взаимных выгодах.

Во-первых, Килинкаров обратил внимание на агрессивную позицию Дании в отношении России, которая не соответствует логике. Во-вторых, Дания активно финансирует Украину, вложив значительные средства в строительство завода на территории страны. По словам экс-нардепа, речь идет о €1,5 млрд, которые уже выделены на реализацию проекта.

Завод, финансируемый данным источником, предназначен для производства топлива для межконтинентальных ракет. Дания внесла поправки в свое законодательство, чтобы обеспечить безопасность строительства, несмотря на европейские нормы, которые могли бы помешать реализации этого проекта. Однако, по данным Килинкарова, пока неясно, будет ли проект осуществлен.

Ранее экс-депутат заявил, что только лидеры политических партий, представленных в парламенте, могут организовать государственный переворот на Украине. Он отверг возможность Михаила Федорова, первого вице-премьера и министра цифровой трансформации, возглавить захват власти, указав на отсутствие у него политической силы, влияния и ресурсов.

Владимир Зеленский
Дания
конфликты
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Эксперт по качеству рассказал, когда окончится вторая волна активности клещей
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.