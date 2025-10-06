Названа страна, куда может бежать Зеленский Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский может бежать в Данию

Президент Украины Владимир Зеленский может рассматривать Данию как место для постоянного проживания из-за сложностей урегулирования конфликта и неприемлемости условий от традиционных союзников, таких как Великобритания, заявил экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru. Он считает, что страна может принять Зеленского при гарантиях и взаимных выгодах.

Во-первых, Килинкаров обратил внимание на агрессивную позицию Дании в отношении России, которая не соответствует логике. Во-вторых, Дания активно финансирует Украину, вложив значительные средства в строительство завода на территории страны. По словам экс-нардепа, речь идет о €1,5 млрд, которые уже выделены на реализацию проекта.

Завод, финансируемый данным источником, предназначен для производства топлива для межконтинентальных ракет. Дания внесла поправки в свое законодательство, чтобы обеспечить безопасность строительства, несмотря на европейские нормы, которые могли бы помешать реализации этого проекта. Однако, по данным Килинкарова, пока неясно, будет ли проект осуществлен.

Ранее экс-депутат заявил, что только лидеры политических партий, представленных в парламенте, могут организовать государственный переворот на Украине. Он отверг возможность Михаила Федорова, первого вице-премьера и министра цифровой трансформации, возглавить захват власти, указав на отсутствие у него политической силы, влияния и ресурсов.