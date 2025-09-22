Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине

«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 18:45

Экс-нардеп Килинкаров: переворот на Украине могут устроить лидеры партий в Раде

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Лидеры политических партий могут организовать переворот на Украине, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя публикацию украинской интернет-газеты «Страна» о том, что первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров возглавит захват власти в стране. По мнению экс-нардепа, у Федорова нет ресурсов и влияния для организации подобных процессов.

У Федорова нет ни политической силы, ни политического влияния, ни финансового ресурса, необходимого для проведения каких-либо процессов внутри самой Украины. Если говорить о перевороте, это могут сделать только те лидеры политических партий, которые представлены в парламенте. Условно говоря, это может быть парламентский договорняк. Федоров даже не является депутатом, он не руководит какой-либо фракцией, у него нет своих депутатов в парламенте. Как он может это все реализовать? Это бред какой-то, — отметил Килинкаров.

Ранее суд на Украине начал производство по иску оппозиционного депутата Верховной Рады Александра Дубинского к кабинету министров. Он требует рассекретить приложения к договору о недрах, заключенному с США.

Украина
Верховная рада
перевороты
Киев
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
